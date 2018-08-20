'Bayrama da tecritte giriyorlar'

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, milletvekilleri Enis Berberoğlu'nun 431, CHP PM Üyesi Eren Erdem'in ise 53 gündür tecritte olduğunu hatırlattı.

CHP'nin tutuklu milletvekili ve PM üyelerinin cezaevi koşulları hakkında açıklama yapan İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP yöneticileri bunca zulmün sorumlusuyken, gönül rahatlığıyla nasıl bayram kutlayacaklar?" diye sordu.

"SANKİ DUVARLARA SESLENİYORUZ..."

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun İstinaf Mahkemesi'nin verdiği "Hakkında hiçbir delil yoktur, Berberoğlu casus değildir" kararına rağmen cezaevinde tutulduğunu belirten Yarkadaş, "431 gündür vicdanlara değil, sanki duvarlara sesleniyoruz. AKP'nin yargı düzeninde hukuk da yok; adalet de vicdan da" tepkisini gösterdi.

"İZZET ÖZGENÇ'E KULAK VERİN"

AKP iktidarı döneminde yeniden düzenlenen Türk Ceza Kanunu'nun mimarlarından YÖK eski üyesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Profesörü İzzet Özgenç'in de Berberoğlu'nun tutukluğunun hukuk dışı olduğuna vurgu yaptığını belirten Yarkadaş, bir radyoya yaptığı açıklamada şunları vurguladı:

"İzzet Özgenç, arkadaşımız Enis Berberoğlu'nun hukuk dışı bir yöntemle cezaevinde tutulduğunu ve Yargıtay'ın tutukluluğun sürmesine yol açan kararının yanlış olduğunu söylüyor. Sayın Özgenç, mevcut TCK'nın mimarlarından... Dolayısıyla yasa yapıcı sayılır... Berberoğlu'nun dosyasını önümüzdeki günlerde müzakere edecek Yargıtay 17. Ceza Dairesi'nin, bu uyarıları dikkatlice okumasını tavsiye ediyorum."

"VEKİLLERE İZİN VERİLMİYOR"

CHP PM Üyesi Eren Erdem'in de "kin ve intikam operasyonu" çerçevesinde tutuklandığını ve 53 gündür cezaevinde olduğunu belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Her iki arkadaşımız da tecrit koşullarını yaşıyor. Berberoğlu kendisine yönelik hukuksuzluğu protesto ettiği için kimseyle görüşmüyor. On kişilik koğuşta tek başına kalıyor. Bir süredir ilaçlarını da kullanmıyor... Eren Erdem de üç kişilik hücrede tek başına tutuluyor. Milletvekillerinizin ziyaretine ise izin verilmiyor. Bunun anlamı keyfiyetttir... Bunun anlamı tecrittir... Arkadaşlarımız hukuk dışı uygulamalar yüzünden bayrama da tecritte giriyor. Keza Antalya'da 24 Haziran seçimleri sonrası YSK'yı protesto eden beş arkadaşımız da hala cezaevinde tutuluyor. Tüm bunların CHP'yi sindirme operasyonunun bir parçası olduğunu görüyoruz."

Yarkadaş, "Demokrasi için bedel ödeyen arkadaşlarımız, tüm baskılara rağmen, diz kırmıyor, boyun eğmiyor ve zalimleri sevindirmiyor" ifadesini de kullandı.