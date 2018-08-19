Erdoğan 'nişan' takmıştı: Ankara'yı karıştıran bağış

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan ise “Suud yönetimini bu kararını geri çekmeye, sayın Erdoğan'ı da bu konuda, sonuç alacak şekilde sesini yükseltmeye davet ediyoruz” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Erozan yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “Suudi Arabistan'ın “Suriye'nin DEAŞ'tan alınan kuzeydoğusu ve Rakka kentinin restorasyonu” gibi gerekçelerle, terör örgütü PKK-YPG'nin kontrolündeki bölgeye 100 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıklaması kaygı vericidir. DEAŞ'ın kökeninde parmak izleri bulunan Suud rejiminin, Atlantik ötesinde hazırlanan planların rüzgarına yelken açıp, bu büyük ve tehlikeli oyunda parasıyla figüranlık yapması İslam alemi için bir yüz karasıdır. Kral Selman Bin Abdülaziz'in bindiği, ancak kaptanlığını başkasının yaptığı bu geminin rotası ve seyir defterine kazınan hotlar, yarın rüzgar değiştiğinde sicilinin en karanlık sayfaları olacaktır. Tarih, rüzgara kapılıp, dost-düşman ayıramayanları, her daim kalın harflerle not etmiştir”

2016'DA NİŞAN VERİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Nisan 2016’da Türkiye'yi ziyaret eden Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Saud'a, Nişanı takdim etmişti. Devlet Nişanının yabancı devlet başkanlarına verilen, Türkiye'nin en yüksek nişanı olduğunu ifade eden Erdoğan, takdim edilen bu nişanın; iki ülke ilişkilerinin ve dostluk bağlarının güçlenmesine yönelik gösterilen çabaların, en üst düzeyde takdir edilmesinin bir sembolü olduğunu söylemişti. Erdoğan, “Değerli dostum, aziz Kardeşim, Suudi Arabistan'da tahta çıktığınız günden bu yana, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkılar sağladınız. Büyük sorunlarla yüzleşen coğrafyamızda dirayetli yönetiminiz, bölgesel barış, güvenlik, huzur ve istikrar için bir teminat teşkil ettiniz. Bu bakımdan, ülkemizle sergilediğiniz iş birliği ve dayanışma her türlü takdirin üzerindedir. Türkiye ve Suudi Arabistan'ın, sizin desteğinizle iş birliğini her alanda daha da derinleştirmesi, bölgesel ve küresel barış için bir fırsattır” demişti.