Erdoğan hazırlık yapıyor: MKYK'ya onları alacak

Buna göre genç ve kadın sayısı artırılacak, genel seçim sürecinde yetersiz görülenler liste dışı bırakılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, anayasa değişikliğiyle birlikte partiye yeniden üye olmasının ardından ilk olağan kongre yarın gerçekleştirilecek. Kongreyle ilgili en fazla merak edilen konuların başında 50 kişilik MKYK’de nasıl bir değişiklik olacağı ve MYK’de kimlerin yerini koruyacağı yer alıyor. Erdoğan’ın partinin grup yönetiminde yaptığı değişikliğe benzer bir biçimde MKYK’de de geniş çaplı bir değişiklik yapması bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, kabinede yer almayan bazı eski bakanların MKYK’ye alınabileceği, kabinedeki bakanların ise liste dışı kalabileceği konuşuluyor. Erdoğan’ın yeni MKYK listesinde gençler ve kadınların sayısını artıracağı konuşuluyor. MKYK’de yapılacak değişiklik, MYK’deki değişimin de işareti olacak. Erdoğan’ın, yerel seçimlere çok önem verdiği, MKYK’yi yerel seçimleri kazanma üzerine dizayn edeceği kaydediliyor.

Tüzükte uyum değişikliği

Kongrede, partinin tüzüğünde de değişiklik yapılacak. Partide oluşturulan tüzük komisyonu, 5-6 maddede değişiklik yapılması üzerinde çalışıyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın genel başkanlığı Tayyip Erdoğan’a devrettiği kongrede, Yıldırım için getirilen ‘genel başkan vekilliği’ makamının kaldırılabileceği, bu konudaki kararın Erdoğan tarafından verileceği kaydediliyordu.

Erdoğan’ın, hükümet işlerinin yoğunluğu nedeniyle ‘genel başkan vekilliği’ makamının kalmasını istediği, tüzükte bu yönde bir değişiklik yapılmayacağı belirtiliyor. Böylece, grup başkanlığının ardından genel başkan vekilliği başka bir isme verilerek bir kişiye daha makam sağlanmış olacak.

Tüzükte ayrıca anayasa değişikliğinin ardından getirilen uyum yasalarına koşut bazı değişiklikler de yapılacak. Bu kapsamda milletvekili sayısının 550 olduğuna ilişkin ibareleri 600 olarak değiştirilecek, ‘hükümet kurma kararı verme yetkisi’ başlığıyla düzenlenen mddedeki “Tek başına veya koalisyon halinde hükümet kurmaya, hükümetten yahut koalisyondan ayrılmaya karar verme yetkisi, MKYK’ye aittir” hükümleri kaldırılacak. Bunun yerine seçimlerde siyasi partilerle ittifak kurma konusunda karar vermenin MKYK’ye ait olduğuna, gerekirse bu yetkinin MYK’ye devredilebileceğine ilişkin düzenleme getirilecek.