16 Ağustos 2018 15:15

İYİ Parti’de flaş değişiklik: Aytun Çıray...

İYİ Parti’de flaş değişiklik: Aytun Çıray...
İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı açıklandı.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener A Takımını belirledi. Açıklanan İYİ Parti yeni Başkanlık Divanı'nda Aytun Çıray'ın yürüttüğü Genel Sekreterlik görevini Cihan Paçacı üstlendi.

İşte İYİ Parti Başkanlık Divanı:

Genel Sekreter: Mustafa Cihan Paçacı

Genel Muhasip: Hayrettin Nuhoğlu

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın

Seçim İşleri Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Salih Ensarioğlu

Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyası’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şenol Bal

Mahalli İdareden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Müsavat Dervişoğlu

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Durmuş Yılmaz

Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Özdağ

Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray

Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

Sanayi, Teknoloji, Çevre, Gençlik Politiklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü: Saltuk Buğra Kavuncu

Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ersagun Yücel

Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas

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