İYİ Parti’de flaş değişiklik: Aytun Çıray...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener A Takımını belirledi. Açıklanan İYİ Parti yeni Başkanlık Divanı'nda Aytun Çıray'ın yürüttüğü Genel Sekreterlik görevini Cihan Paçacı üstlendi.
İşte İYİ Parti Başkanlık Divanı:
Genel Sekreter: Mustafa Cihan Paçacı
Genel Muhasip: Hayrettin Nuhoğlu
Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın
Seçim İşleri Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen
Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Salih Ensarioğlu
Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyası’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şenol Bal
Mahalli İdareden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Müsavat Dervişoğlu
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Durmuş Yılmaz
Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Özdağ
Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray
Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
Sanayi, Teknoloji, Çevre, Gençlik Politiklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü: Saltuk Buğra Kavuncu
Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ersagun Yücel
Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas