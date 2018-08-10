Erdoğan: Dolar molar bizim yollarımızı kesmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta halka hitap ediyor.

Erdoğan, doların 6 TL'nin üstüne çıktığı günde, Bayburt'ta yaptığı değerlendirmede, "Dolar molar bizim yolumuzu kesmez" dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından dolar/TL yeniden 6.00 seviyesinin üzerine çıktı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kalbimiz Bayburt'ta kaldı. İlk fırsatta hemen çıktık Bayburt'a geldik. Hem kucaklaşalım, hem de teşekkür edelim istedik. Bayburt, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde şahsıma verdiği yüzde 82,1 oranındaki destekle yine ilk sırada yer aldı. Bayburt bambaşka... Şahsıma gösterdiğini güven için her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Yarın Ordu'dayım. Hem çalışmaları yerinde inceleyecek hem de vatandaşlarımıza bizzat geçmiş olsun diyeceğim.

Erdoğan konuştu; dolar yeniden yükselişe geçti!





"Dolar molar bizim yollarımızı kesemez"

Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin, buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, eurosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bankalarımıza bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadelededir. Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacaktır. Bugün için değil de ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim.

"Bayburt'tan öyle bir ses verelim ki dünya duysun"

Hazır mıyız buna? İşte bizim bu birliğimiz var ya, bu beraberliğimiz var ya... Batıya en büyük cevap olacaktır. Bayburt, Türkiye'nin son yıllarda verdiği mücadelede en ön saflarda yer alıyor. Tercihini Erdoğan'dan yana kullanan 26 milyon vatandaşımızın bize mesajı çok açık ve nettir. Hatta diğer adaylara oy vermiş olsa da 81 milyon vatandaşımızın mesajının aynı olduğunu biliyorum. Milletimiz bizden Rabiamıza sahip çıkmamızı istiyor. Bayburt'tan öyle bir ses verelim ki dünyanın dört bir yanında duymayan kalmasın. Kurcular, dövizciler cevabı alsın: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek vatan...

Bizler bu mücalede gerekirse 7 düvele karşı meydan okumaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Bu uğurda dünyanın en eli kanlı teröristlerinin tepesine binmekten çekinmedik. İçimize sokulmuş ihanet çetelerinin kafalarını koparmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Bizim sorumluluğumuz George'a, Hans'a değil. Bizim Ahmet'e, Mehmet'e sorumluluğumuz var. Bu millete hizmet için yola çıktık, efendi olmak için değil.

Bir gün, iki gün sıkıntımız olabilir, bunların hepsi aşılır. Ülkemize diz çöktürmek için yapmadıklarını bırakmadılar. Osmanlı çınarını tuzakla, hileyle, ittifakla yıktılar.

Biz bu işlerle uğraşırken bazen aksakların öne çıktığı da olmadı değil. Bu tür arzi durumları da yoluna koyduk, koyuyoruz. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, ortada dolaştığını iyi biliyor. Ülkemizin geleceğinden umutluyuz. Türkiye olarak 24 Haziran’da dünyada parmakla gösterilecek bir demokrasi şöleni yaşadık.

"Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar..."

Ülkemize yönelik anlamsız bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz gecesi, demokrasinin değil darbecilerin yanında yer alanlar 24 Haziran’dan sonra milletin iradesine saygı duymak yerine bambaşka yollara saptılar. Bazı ülkeler darbecileri koruyan, hak ve hukuk tanımayan bir tavır içine girdiler. Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar, bu çarpıklığın ürünüdür. Suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Çok basit görüş ayrılıkları üzerine bina edilen bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu açık. Bu tarz yaklaşım sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler, telafisi olmayan bir noktaya gelmiştir.

Konu Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp, egemenlik haklarımıza halel getirecek tavizler vermeye geldiğinde iş değişir. Kusura bakmasınlar, kimseye eyvallahımız olmaz.

Dimdik ayakta duran bir Türkiye varsa kendi yolunda yürümeyi başaran bir millet oluşumuzdur.

Tüm olumsuz ihtimallere karşı hazırlıklarımız var. Döviz kuruna bakıp faizlere bakıp ve tehditlere bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna heveslenmesinler. Faiz lobilerine sesleniyorum: Boşuna heveslenmeyin.

İran'dan Rusya'ya Çin'den kimi Avrupa ülkelerine kadar farklı alternatifler için yol kat etmiş durumdayız. Asıl olan bizim yüreğimizdeki imandır.

Türkiye'ye güvenen, Türkiye ile birlikte yürüyen herkes mutlaka kazanır. Küçük hesapların peşine düşenler yarın çok pişman olacaklar. Milletimize de çok önemli görevler düşüyor. Anneler, bacılar, kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı bağımsızlığımı nasıl savunduysak bugün maruz kaldığımız ekonomik saldırılara karşı da ülkemizi aynı kararlılıkla müdafa etmemiz gerekiyor.

Ayrıntılar geliyor...