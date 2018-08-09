GERÇEK GÜNDEM - CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Vurmaz Eyisabuncular, "Kandıra ilçe örgütü olarak, kadın kolları ilçe yönetimiyle aldığımız ortak karar doğrultusunda yönetimden istifa ettik" dedi.
9 Ağustos 2018 10:36
CHP ilçe örgütü istifa etti!
CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Vurmaz Eyisabuncular, istifa ettiklerini açıkladı.
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