9 Ağustos 2018 10:36

CHP ilçe örgütü istifa etti!

CHP ilçe örgütü istifa etti!
CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Vurmaz Eyisabuncular, istifa ettiklerini açıkladı.
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GERÇEK GÜNDEM - CHP Kandıra İlçe Başkanı Gülay Vurmaz Eyisabuncular, "Kandıra ilçe örgütü olarak, kadın kolları ilçe yönetimiyle aldığımız ortak karar doğrultusunda yönetimden istifa ettik" dedi.

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