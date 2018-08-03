CHP'den son dakika imza açıklaması

CHP'de dün olağnüstü kurultay için toplanan imzalar Genel Merkez'e iletilmişti. 630 imzanın içinde bazı imzaların fotokopi olduğu, 622 imzanın verildiği söylenmişti.
NTV'nin iddiasına göre; CHP'de ilk inceleme tamamlandı. İlk inceleme sonrasında 614 noter onaylı imzanın, 4'ünün mükerrer olduğu öne sürüldü. Yani aynı kişilerin farklı noterlerden imza verdiği iddiasıyla bu sayıdan 4 imza düşüldü. 610'a indi. 610 delegenin içinden ise 5 ismin artık delege olmadığı tespit edildi. Rakam 605'e düşmüş oldu.