CHP'den son dakika imza açıklaması

CHP yönetiminden yapılan açıklamada, olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanmadığı bildirildi.

CHP'de dün olağnüstü kurultay için toplanan imzalar Genel Merkez'e iletilmişti. 630 imzanın içinde bazı imzaların fotokopi olduğu, 622 imzanın verildiği söylenmişti.

NTV'nin iddiasına göre; CHP'de ilk inceleme tamamlandı. İlk inceleme sonrasında 614 noter onaylı imzanın, 4'ünün mükerrer olduğu öne sürüldü. Yani aynı kişilerin farklı noterlerden imza verdiği iddiasıyla bu sayıdan 4 imza düşüldü. 610'a indi. 610 delegenin içinden ise 5 ismin artık delege olmadığı tespit edildi. Rakam 605'e düşmüş oldu.

Gaye Usluer'den Genel Merkez'e yanıt