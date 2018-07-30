İki vekil ayrılıyor mu? HDP'den yanıt geldi

HDP İstanbul ve Hatay milletvekilleri Erkan Baş ve tiyatrocu Barış Atay’ın partiden ayrılarak, Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacakları iddia edilmişti. Danışmanları 'şu an için gündemimizde yok" açıklamasını yaptı. HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç ise kendilerine iletilen bir talebin olmadığını dile getirdi.

DANIŞMANLARINDAN AÇIKLAMA: ŞU AN İÇİN BÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK

Barış Atay’ın danışmanı Barış Kineşci BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Barış Atay, TİP’in kurucu üyesi. Seçimden önce bu konu HDP ile görüşüldü, ayrılma hakkını saklı tutarak HDP’ye katıldı. Ama şu an itibarıyla böyle bir gündemimiz yok. Bu bugün, yarın olacak bir şey değil” dedi.

İki vekilden flaş karar: Partiden ayrılıyorlar

Erkan Baş’ın ismini vermek istemeyen bir danışmanı da BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Şu an gündemimizde öyle bir şey yok. HDP ile seçim ittifakı anlaşması ayrılma kararlarının saklı tutulması şeklindeydi. Belki 1-2 ay içinde olabilir. Ama şu aşamada öyle bir kararları yok. Bu kararı siyasi süreç belirler” dedi.

HDP: 'BİZE İLETİLEN BİR TALEP YOK

Evrensel'e konuşan İstanbul Milletvekilli ve Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, Atay ve Baş'ın ayılacakları iddiasına ilişkin kendilerine iletilen bir talebin olmadığını söyledi.