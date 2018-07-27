Yıldırım 'af'la yıllar sonra yeniden öğrenci oldu

Yıldırım, yıllar önce devamsızlık dolayısıyla atıldığı ve af ile geri döndüğü Dokuz Eylül Üniversitesinde, “Dokuz Eylül’den atılan bir öğrenci olarak karşınızdayım, devamsızlıktan dolayı yanlış anlamayın” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'deki programını akşam da sürdürdü. Tebrikleri kabul eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım ardından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 36’ncı kuruluş yıldönümü programına katıldı. Balçova’daki bir otelde düzenlenen programa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri ve DEÜ mezunları katıldı.

Törenin sürprizi ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım’dan geldi. Hükümet tarafından çıkarılan öğrenci affından yararlanan Yıldırım, devamsızlık nedeniyle atıldığı Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı Yüksek Lisans Bölümü’nde sürdürdüğü eğitim hayatına geri döndü. Öğrenci kimlik kartını DEÜ Rektörü Nükhet Hotar’ın elinden alan Yıldırım, "Öğrenmenin yaşı yok diyorum. Artık hikayesini anlatmak farz oldu. Yıl, zannediyorum 1979. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa Fakültesi. Mezun olduktan sonra hem çalışıp hem de yüksek lisans yapmaya karar verdik. O ara DEÜ yüksek lisans programı açmıştı. O programın sınavlarına girdik. Kazandık. Kaydımızı yaptık. Ancak kısa bir süre sonra İstanbul Teknik de sınav açmıştı, onu da kazandık. İstanbul’da oturduğumuzdan İzmir’deki yüksek lisans öğrenciliğine devam edemedik. Devamsızlıktan atıldık. Şimdi çıkardığımız aftan dolayı tekrar dönme imkanı bulduk. Ben de DEÜ’nin meşhur mezunlarından değilim ama atılan öğrencisi olarak karşınızdayım" dedi.