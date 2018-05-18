Muharrem İnce'den Erdoğan'a Londra sorusu

Muharrem İnce "Sayın Erdoğan Londra'ya gitti. 4 saat uçakla gittin, 4 saatte de geldin etti sekiz. 5 saatte görüşme sürdü 13. 3 gün kaldı Londra'da. Sayın Erdoğan Anadolu'da ya da Trakya'da bu 16 yıl içinde 3 gün bir ilde kaldı mı? Ne konuştunuz İngiltere'de 3 gün?" dedi.

Muharrem İnce'den Yenikapı mitingi için flaş yorum