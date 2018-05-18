Muharrem İnce'den Yenikapı mitingi için flaş yorum

Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

TRT bizim paramızla bize propaganda yapıyor.

Türk medyası dünyada yalnızdır. Ben elektrik faturalarındaki TRT payını haram ediyorum.

Allahın izniyle herkesin cumhurbaşkanı olacağım.

"24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda 3 ay içinde yargıyı bağımsız hale getireceğiz. 3 ay sonra ABD'den FETÖ'yü isteyeceğiz" dedim dün

Dün ABD'den haber geldi: "Türkiye bizden FETÖ'yü usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi" dediler.

Ya uşak bir devlet ya da bağımsız devlet olacağız.

Suriyeliler 40 milyar dolar harcamışız. Ama Suriye'de büyükelçimiz yok.Cumhurbaşkanı olduğumda ABD ile ilişkiler büyükelçilik düzeyinde olacak. Suriye'de büyükelçimiz olacak.

Sayın Erdoğan'a yardımcı olmak istiyorum. Yaptığı tek şey miting. Miting Filistin için değil, seçim içindir. Okandırılmış olabilir. Ama ben sizin kandırılmanızı istemiyorum.

Emekli maaşını adil dağıtım yapsak maaşınız 2 katına çıkar.

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