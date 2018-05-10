İşte Kocaeli'den CHP'ye aday adaylığı başvurusu yapanlar

24 Haziran seçimleri kapsamında CHP milletvekilliği aday adaylığı ile ilgili başvuruları 30 Nisan tarihinde başlamıştı. 7 Mayıs’ta sona eren başvurularda ilimizden toplam 41 milletvekili aday adayı resmi başvurusunu yaptı. Partiler arasında en yüksek aday adaylığı ücreti talep eden CHP’de kadın, genç ve engelli aday adaylarından 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin TL ücret aldı.
İSTİFA EDENLER
CHP’de akademisyenlerden hukukçulara, iş adamlarından doktorlara kadar birçok kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. Mevcut il ve ilçe yönetiminden milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden isimlerde old. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, milletvekilliği aday adaylığı için 2014’te başladığı ilçe başkanlığı görevinden istifa etti. Kocaeli Üniversitesi görevlerinden ise CHP İl Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Muhip Kanko ve CHP’den 2011 yılında milletvekili adayı, 2015 yılında milletvekili aday adayı olan Doktor Öğretim Görevlisi Ehlinaz Torun da görevinden istifa etti. Derince İlçe
Yöneticisi Orkun Utkubaş’da milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti .
GEBZE’DE DÖRT ÖNEMLİ İSİM
Kocaeli Barış Gazetesi'nin haberine göre, CHP’de milletvekilliği aday adaylığı için en çok isim Gebze’den çıktı. Gebze ilçesinden 4 önemli kişinin milletvekilliği aday adaylığı için ismi geçiyor. CHP’nin bir dönem Gebze İlçe Başkanlığı’nı yapan ve 2014 seçim sürecinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için de aday adayı olan Ensar Öğüt, mevcut milletvekili Tahsin Tarhan, bir önceki dönem Milletvekilliği yapan Mehmet Hilal Kaplan ve Gebze'nin sevilen hekimlerinden Dr. Mustafa Anaç listede üst sıralarda yerini almak için mücadeleye girecek.
HÜRRİYET’İN DURUMU NETLEŞMEDİ
Mevcut milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan’ın ise yeniden aday adayı oldu. İYİ Parti’ye geçen Fatma Kaplan Hürriyet’in yeniden CHP'ye geri döneceği ifade edildi.
İYİ Parti'ye geçen 15 vekil hakkında yeni gelişme
Ahmet Fikret Toker
Ali Güneş
Asude Fırat Özkan
Av. Mehmet Tamer Solakoğlu
Av. Orkun Utkubaş
Av. Osman Anıl Acurman
Beyhan Korkmaz
Coşkun Dursunoğlu
Cuma Karavar
Doç.Dr. Ehlinaz Torun Kayabaşı
Dr. Mehmet Hilal Kaplan
Dr. Muhip Kanko
Dr. Mustafa Anaç
Dursun Yaman
Ebru Küçükaydın
Engin Özcan
Ensar Öğüt
Ferhan Şensoy
Fethi Aras
Haydar Akar (Mevcut milletvekili)
Hülya Yolcubal
İmam Çetinkaya
İsmail Demir
İsmail Sancak
Kemal Nişancı
Kenan Üner
Mehmet Ümit Küçükkaya
Murat Erinç
Müzeyyen Topçu Tan
Necat Çakır
Necati Akdeniz
Nuray Birinci
Ömer Ekşi
Sait Aydın
Sezer Nilgün Aydın
Tahsin Tarhan (Mevcut milletvekili)
Tamer Aktaş
Tuğman Kayalı
Yakup Yılmaz
Yaprak Fidancı
Yeşim Akpınar
Zeynep Çiğdem Canbaz