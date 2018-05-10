İşte Kocaeli'den CHP'ye aday adaylığı başvurusu yapanlar

24 Haziran seçimleri kapsamında CHP milletvekilliği aday adaylığı ile ilgili başvuruları 30 Nisan tarihinde başlamıştı. 7 Mayıs’ta sona eren başvurularda ilimizden toplam 41 milletvekili aday adayı resmi başvurusunu yaptı. Partiler arasında en yüksek aday adaylığı ücreti talep eden CHP’de kadın, genç ve engelli aday adaylarından 5 bin, diğer aday adaylarından ise 10 bin TL ücret aldı.



İSTİFA EDENLER



CHP’de akademisyenlerden hukukçulara, iş adamlarından doktorlara kadar birçok kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. Mevcut il ve ilçe yönetiminden milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden isimlerde old. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, milletvekilliği aday adaylığı için 2014’te başladığı ilçe başkanlığı görevinden istifa etti. Kocaeli Üniversitesi görevlerinden ise CHP İl Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Muhip Kanko ve CHP’den 2011 yılında milletvekili adayı, 2015 yılında milletvekili aday adayı olan Doktor Öğretim Görevlisi Ehlinaz Torun da görevinden istifa etti. Derince İlçe

Yöneticisi Orkun Utkubaş’da milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti .

GEBZE’DE DÖRT ÖNEMLİ İSİM

Kocaeli Barış Gazetesi'nin haberine göre, CHP’de milletvekilliği aday adaylığı için en çok isim Gebze’den çıktı. Gebze ilçesinden 4 önemli kişinin milletvekilliği aday adaylığı için ismi geçiyor. CHP’nin bir dönem Gebze İlçe Başkanlığı’nı yapan ve 2014 seçim sürecinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için de aday adayı olan Ensar Öğüt, mevcut milletvekili Tahsin Tarhan, bir önceki dönem Milletvekilliği yapan Mehmet Hilal Kaplan ve Gebze'nin sevilen hekimlerinden Dr. Mustafa Anaç listede üst sıralarda yerini almak için mücadeleye girecek.

HÜRRİYET’İN DURUMU NETLEŞMEDİ

Mevcut milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan’ın ise yeniden aday adayı oldu. İYİ Parti’ye geçen Fatma Kaplan Hürriyet’in yeniden CHP'ye geri döneceği ifade edildi.

İYİ Parti'ye geçen 15 vekil hakkında yeni gelişme

Ahmet Fikret Toker

Ali Güneş

Asude Fırat Özkan

Av. Mehmet Tamer Solakoğlu

Av. Orkun Utkubaş

Av. Osman Anıl Acurman

Beyhan Korkmaz

Coşkun Dursunoğlu

Cuma Karavar

Doç.Dr. Ehlinaz Torun Kayabaşı

Dr. Mehmet Hilal Kaplan

Dr. Muhip Kanko

Dr. Mustafa Anaç

Dursun Yaman

Ebru Küçükaydın

Engin Özcan

Ensar Öğüt

Ferhan Şensoy

Fethi Aras

Haydar Akar (Mevcut milletvekili)

Hülya Yolcubal

İmam Çetinkaya

İsmail Demir

İsmail Sancak

Kemal Nişancı

Kenan Üner

Mehmet Ümit Küçükkaya

Murat Erinç

Müzeyyen Topçu Tan

Necat Çakır

Necati Akdeniz

Nuray Birinci

Ömer Ekşi



Sait Aydın



Sezer Nilgün Aydın



Tahsin Tarhan (Mevcut milletvekili)



Tamer Aktaş



Tuğman Kayalı



Yakup Yılmaz



Yaprak Fidancı



Yeşim Akpınar



Zeynep Çiğdem Canbaz