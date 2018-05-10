AKP’den 15 Temmuz şehidinin eşine skandal sözler

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde FETÖ tarafından şehit edilen Cuma Dağ'ın eşi Rukiye Dağ’ın AKP’den milletvekilliği hevesi yarıda kaldı. Dağ, AKP’de yapılan mülakat sonucu aday adaylığından çekildiğini duyurdu. Rukiye Dağ, adaylıktan çekilme sebebini ise mülakat sırasında yaşadığı bir olayla açıkladı.

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“DULMUŞSUNUZ, EŞİNİZDEN BOŞANMIŞSINIZ”

Dağ, AKP'de aday adayları ile mülakat gerçekleştiren Komisyon Başkanı Mustafa Ataç'ın, kendisine ‘Dulmuşsunuz, eşinizden boşanmışsınız’ demesi üzerine bu kararı aldığını belirtti. Konuyla ilgili sosyal medyadan bir not paylaşan aile, “Siyasi hayatımı 15 Temmuz'a verilmesi gereken ehemmiyet ve önem gerekçesiyle başlamadan kendi ellerimle bitiriyorum. Hayırlı Uğurlu olsun. 251 şehit 80 milyon da çok küçük bir oran ve varlığımızdan habersiz ama bizle yol alan… Helal olsun… Ben küstüm gidiyorum” ifadelerini kullandı.