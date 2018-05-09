İnce'den Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmek için AKP Genel Merkezi'ne geldi.



CHP'li İnce'ye CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti. İkiliyi AKP Genel Merkezi önünde AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.



İnce, Erdoğan görüşmesi saat 21:00'de başladı, yaklaşık 40 dakika sürdü.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından İnce ve Altay’a, Mustafa Elitaş araçlarına kadar eşlik etti. Görüşmeyle ilgili açıklama yapan İnce, “Sayın Genel Başkan’a ve AK Parti’ye başarılar diledik. Sohbet ettik, dertleştik” dedi.

Elitaş, “Güzel bir sohbet oldu, birbirlerine başarılar dilediler. Sohbetin genel anlamdaki tarzı buydu. Güzel bir sohbet oldu. İkisi de Rizeli’ymiş” diye konuştu.





AKP GENEL MERKEZİ'NE BÖYLE GELDİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne Mitingi'nde, "Erdoğan ile bu akşam 21.00'de görüşeceğiz" ifadesini kullanmıştı.