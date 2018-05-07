Sosyal medyada 'İttifakta BTP neden yok' tepkisi

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin kurduğu 'millet ittifakı'nda Bağımsız Türkiye Partisi'nin de yer alması gerektiğini düşünen seçmenler, sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu ve CHP'lilere çağrıda bulundu.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimler için, AKP ve MHP'nin uzun süre önce kurduğu ve BBP'nin sonradan eklendiği 'cumhur ittifakına' karşı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti (DP) de 'millet ittifakını' kurdu. İttifakta HDP'nin yer almaması yönündeki eleştiriler sürerken, sosyal medyada Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) ittifakta yer almaması da tartışma konusu oldu.

Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin "Dörtlü İttifak'ta 2015 Haziran seçimlerinde 75 bin oy alan DP var ama 96 bin oy alan Prof.Dr.Haydar Baş liderliğindeki Bağımsız Türkiye Partisi yok. Üstelik BTP çok daha cumhuriyetçi ve mücadeleci. Ayrıca gazetesi ve TV'leri var." şeklindeki paylaşımına sosyal medyada çok sayıda yorum gelirken, BTP'nin de ittifakta yer alması gerektiğini savunan seçmenler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillere de mesajlarını sosyla medya üzerinden ulaştırdılar.

Hakan Bayrakçı'dan Haydar Baş yorumu: 'Millet İttifakı'nda olmalıydı

Kemalist ve muhafazakar çizgisi ile bilinen ve son olarak "Hoşgeldin Atatürk" kitabı ile muhafazakar Kemalistler arasında etkin bir konumda olan BTP'nin 24 Haziran seöçimlerinde 'millet itifakı' içinde yer alması konusunda bazı girişimlerin önümüzdeki günlerde olabileceği dile getiriliyor.

İşte sosyal medyada konuyla ilgili yapılan paylaşımlarından bir kaç örnek: