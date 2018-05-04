Gözler Ankara'da: CHP cumhurbaşkanı adayını açıklayacak

Meclis'teki partilerden cumhurbaşkanı adayını açıklamamış olan tek parti olan CHP, adayını bugün ilân ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün Ankara'daki Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenecek olan törenle 24 Haziran genel seçimlerinde yarışacak olan cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.

Meclis'teki partilerden adayını ilân etmemiş olan tek parti konumunda bulunan CHP'nin Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanlığına aday olarak göstermesi bekleniyor.

İnce'den 'hazırız' mesajı

CHP, cumhurbaşkanı adayını bugün saat 10.00'da açıklayacak. Öne çıkan isim Yalova Milletvekili Muharrem İnce. Partinin seçim kampanyası süreci de bugün başlıyor.

SAAT 10:00'DA AÇIKLANACAK

Ana muhalefet partisi, adayını bugün saat 10.00'da açıklayacak. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısına, partisinin adayıyla birlikte katılacak olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.

CHP'nin cumhurbaşkanı seçim kampanya süreci de yine bugün başlıyor. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine gönderilen yazıda, kampanya başlangıç yerinin 1. TBMM binasının önü olduğu belirtildi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayının da katılımı ile burada basın açıklaması yapılarak, kampanya süreci resmen başlamış olacak.



ÖNE ÇIKAN İSİM MUHARREM İNCE

Adaylık için ibrenin döndüğü isim ise CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce.

Adaylar arasında ismi geçen CHP Milletvekili İlhan Kesici, dün yaptığı açıklamada, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" yanıtını verdi" demişti.

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Adayımız sensin

Dün düzenlenen grup toplantısı öncesi milletvekillerinin tebrik ettiği Muharrem İnce de, "Yarın (bugün) saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak" şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan, CHP'nin içinde bulunduğu 4 partinin ittifak protokol töreni ise hafta sonunda gerçekleşecek.

Partilerin cumhurbaşkanı seçiminde destekleyecekleri adaylar

AKP Recep Tayyip Erdoğan

MHP Recep Tayyip Erdoğan

HDP Selahattin Demirtaş

İYİ Parti Meral Akşener

SP Temel Karamollaoğlu