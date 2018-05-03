'Erbakan'ın istifaya zorlamasından ne farkı var?'

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Saray danışmanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Saray talimatıyla Abdullah Gül ziyaretini Meclis gündemine taşıdı.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Abdullah Gül ile yaptığı görüşmeyi gündeme getirdi.

“Erdoğan, yeni bir vesayet rejimi kurmak mı istiyor?”

CHP’li Mehmet Tüm, Meclis Genel Kurulu’nda “İbrahim Kalın ile Hulusi Akar’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Abdullah Gül’ü adaylıktan vazgeçirmek için ikna etmeye yollandığına dair haberler basına yansımıştır. Hulusi Akar ise bu haberlere ilişkin herhangi bir yalanlamada bulunmamıştır.” dedi.

CHP’li Mehmet Tüm bakanlara şu soruları yöneltti:

1- AKP Genel Başkanı Erdoğan, yeni bir vesayet rejimi kurmak mı istiyor?

2- AKP Genel Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Türk Ordusu’nu siyasete bulaştırmakla neyi hedeflemektedir?

“Bu ziyaretin 28 Şubat cuntacılarının Erbakan’ı istifaya zorlamasından ne farkı var?”

3- Hulusi Akar’ın Abdullah Gül’ü adaylıktan vazgeçirmesiyle, 28 Şubat cuntacılarının Erbakan’ı istifaya zorlaması arasında ne fark vardır?

4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasete buluşmasına sebep olan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a ilişkin herhangi cezai işlem yapılacak mıdır?

5- Bu görüşmeyi haber yapan Habertürk çalışanının işten çıkarılması, basın özgürlüğü anlayışınızın bir göstergesi midir?