CHP'li Özel: Açıklama yapması doğru değil

İlhan Kesici'nin Habertürk TV'den Çimen Çetin'e yaptığı açıklamaları değerlendiren Özgür Özel: "CHP adayını yarın saat 10.00'da açıklayacağız. Erdoğan'ın istediği zamanda değil, onu en çıldırtan zamanda olacağını söylemiştik. Yarın da açıklayacağız. Grup toplantısını yönetecek olanlar, orayı yönetecek olanlar, oylamayı yapacak olanların açıklama yapması doğru değil. İlhan Ağabey nezaketli davranmış, kendisi de kıymetli bir aday adayıdır. İlhan ağabey sahadaki en etkili isimlerden birisi. Ondan çok şey öğreniyoruz." dedi.

Kesici'nin açıklaması sonrası Muharrem İnce'den ilk yorum

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ilk konuşmasını Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapacağını söyleyen Özel, "Açık alandaki ilk konuşmasını 1.Meclis'in önünde yapabilir." ifadelerini kullandı.

İttifak protokolünün imzalanmasının ertelenmesini değerlendiren Özel, "Kriz değil, zamanlama var. Liderlerin ortak olarak uygun olmaları önemli." dedi.

Demokrat Parti'nin seçime nasıl gireceğini değerlendiren Özel, "Bir genel başkan için benim açıklama yapmam doğru olmaz. Kendileri neyi uygun görürlerse oradan seçime gireceklerdir." şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin sözlerini yorumlayan Özel, "Son derece korkunç, rahatsız edici. Siyaseti şantajla tehdit eden bir durum. Güldür güldür insanlar kendi partisinden oraya aktı. Erimekte olan bir lider. Kara propaganda yapan, oraya imza atanlar FETÖ'cü diye fişlenir algısı yaratıyor. Millet bu sözlere, teklife en ters şekilde tepki verir. Genel Başkan, adaylara imza verilmesi için insanlara çağrı yaptı. Gördünüz Devlet Bahçeli, erimekte, tükenmekte. Çareyi de sizi tehdit etmekle bulmuş. En çok tepkiyi de ülkücüler gösterecektir." ifadelerini kullandı.