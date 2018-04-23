TBMM'de Meral Akşener'e ambargo!

Ali Ekber ERTÜRK/ SÖZCÜ- Resepsiyon için hazırlanan davetiyeler, Meclis'te temsil edilmeyen partilerin liderlerine bile gönderilirken, Meclis'te grup kuran İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e gönderilmedi. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytın Çıray, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine, “Bizlere davetiye geldi ama sayın Genel Başkanımıza gelmedi” dedi.

Meclis'te temsil edilmeyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, resepsiyon davetiyesi gönderildi. Akşener'in lideri bulunduğu İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin geçişiyle Meclis'te grup kurma hakkı da elde etmişti.

KAHRAMAN İLE AKŞENER DAVALIK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman birbirleriyle davalı bulunuyor. Akşener, Kahraman'ın kendisi için “Meral Kılıçdaroğlu” ifadesini kullanması üzerine bir açıklama yapmış ve ‘'Bunu namusuma bir saldırı olarak değerlendiririm. Bir kadının soy isminin nasıl ve ne şekilde değişeceği bellidir. Kendini dindar olarak gösteren bir kişi, dine de yakışmayacak ifadeler kullanmıştır'' demişti.

Kahraman da bu açıklama üzerine ‘'Hakaret'' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, Akşener için, ‘'Mal bulmuş magribi gibi ucuz ve seviyesiz, cahil ve art niyetli, taşeronluğa teşne müflis bir siyasetçi'' ithamın yapmıştı. Kahraman Akşener hakkında 50 bin liralık, Akşener de Kahraman için 1 liralık tazminat davası açmıştı.