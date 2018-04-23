23 Nisan 2018 00:07

İYİ Parti'den Mahir Ünal'a bomba FETÖ sorusu

Ümit Özdağ: "AKP'de FETÖ mağduru bir isim yaz da görelim."
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, kişisel Twitter adresinden yaptığı açıklamada: "FETÖ kumpası sonucu İYİ Parti kurucuları Ali Türkşen 3.5 yıl, Ali Aydın 32 ay, Vedat Yenerer 12 ay içeride yattı. Daha nice FETÖ mağduru İYİ Parti'de. Sen AKP'de FETÖ mağduru bir isim yaz da görelim.
@mahirunal" dedi.

 

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, bir dönem terör örgütü FETÖ'yü böyle övüyordu:

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