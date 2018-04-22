HDP'den CHP'nin 15 vekil hamlesine ilk yorum

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili "İYİ Parti'nin seçimlere katılmasından yanayım. CHP'nin yaptığı, demokrasi adına doğru bir adım; ama CHP, her konuda böyle ilkeli davranmıyor" dedi. Pir, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ikinci tura kalınması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışacak adayı ilkelerini kabul etmesi durumunda destekleyebileceklerini söyledi.

HDP'li Pir, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pir, "Anketlere göre, yüzde 8 ile 10 arasında oy alacağı belirtilen ve kurultayını yapmış partinin 6 aylık süre meselesine takılması doğru değil. Demokrasi adına İYİ Parti'nin seçimlere katılması gerektiğini düşünenlerdeniz. CHP'nin, İYİ Parti'nin seçime girmesi için attığı adımı demokrasi adına doğru bir adım olarak görüyoruz. Fakat CHP, her konuda ilkeli bir parti olarak durmuyor. Milletvekilliği dokunulmazlığının demokrasiye aykırı olduğunu söyledi; ama kaldırılması yönünde oy verdi. Meclis'e gelen savaş tezkerelerine oy verdi. Öyle ya da böyle İYİ Parti'nin seçimlere katılmasına ben karşı değilim" diye konuştu.

HDP'li Pir, partisinin cumhurbaşkanı adayının yetkili kurullarında tartışıldıktan sonra açıklanacağını, adı geçenler arasında eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş'ın da olduğunu söyledi. HDP'li Pir, ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ikinci tura kalınması halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarışacak adayı Kürt sorununun demokratik çözümü, OHAL'in kaldırılması, demokratikleşme gibi konularda ilkelerini kabul etmeleri karşısında destekleyebileceklerini söyledi.