Erdoğan: En büyük silahları alkol ve afyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilay ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Emperyalistlerin en büyük silahı alkol ve afyon olmuştur" ifadelerini kullandı.

Yeşilay ödül töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Bir milletin en büyük hazinesi, en büyük güç kaynağı, ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillere sahip olmasıdır. Evlatlarımız ne kadar zinde, ne derece sağlıklı olursa ülkemizin geleceği o kadar parlak, o kadar aydınlık olur.

- Evlatlarımız ne kadar zinde, ne derece sağlıklı olursa ülkemizin geleceği o kadar parlak, o kadar aydınlık olur. Gençlerini alkol, içki, uyuşturucu, sigara, kumar, terör gibi dehlizlerde kaybeden ülkelerin istikbali karanlıktır.

- Bizim gibi iddia sahibi ülkelerin başına musallat edilen PKK gibi terör örgütlerinin en büyük gelir kapısı uyuşturucu ticaretidir. Sıhhati şüpheli haberler ve örnekler, formülasyonu sinsi sorular üzerinden gençlerimizin imanını, ahlakını ve akaidini yani itikadını tartışma konusu yapmak kesinlikle art niyetlidir.

- Ben bir insanı seviyorsam onu zararlı olandan kurtarmam lazım. Kimin elinde sigara paketi görsem elinden alıyorum. Adını soy adını tarihi telefon numarasını yazıp paketi cebime koyuyorum.

- Hiçbir zaman misafirlerime alkollü içki ikram etmedim. Sevdiklerime, sevdiğimden ikram edeceğim. Hiçbir insanın kendisine ve başkasına zarar verme özgürlüğü yoktur. Her türlü bağımlılık kişinin harakiri yapması, intihar etmesi demektir.

- Ülkemizin en güzide iki kulübünün maçında yaşanan hadise… Korner atacak futbolcunun arkasından çakmaklar atılıyor. Yahu ne oluyor? Daha sonra ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden bir tanesi, aldığı isabetle kafasına beş dikiş atılıyor. İnanın allahualem alkoliktir. Sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil.