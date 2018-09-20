Uçak inişe geçerken uyuyanlar dikkat!

Uçak yolculuklarında iniş sırasında yapılan anonsta kemerin takılması ve koltuğun dik hale getirilmesi istenir. Uyuyan yolcular ise görevliler tarafından uyandırılır.

Bilim insanları, iniş sırasında uyumaya devam eden yolcuları uyardı. Webtekno'da yer alan habere göre Harvard'da görevli bilim insanları, uçak inişe geçmeye hazırlandığında bir an evvel uyanmaya başlamanızı öneriyor.

Harvard Tıp Fakültesi kapsamında yapılan bir araştırma, uçağın iniş anında yaşanan ani irtifa kayıplarının insan beyninde ve vücudunda kalıcı hasarlara yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Bu bağlamda havalimanına inmeye yakın uykunuz varsa bol bol esnemeniz veya yutkunmanız öneriliyor.

Pilotun yüksek sesli anonsu uyanmanız için en doğru zaman. Bu yüzden uçakta, bazı anonsların kulağınıza olağandan daha sesli gelmesi tesadüf değil.

Uçağın kalkış ve özellikle iniş vakitlerinde uyanık olmanız bir gün hayatınızı kurtarabilir.