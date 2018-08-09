23 bin aile reddetti: 14 bin çocuk ölebilir

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre “Aşıların içinde alüminyum var, bu ileride Alzheimer tehlikesini ortaya çıkarır, aşıda domuz ürünü var” tartışmaları sonrası çocuğuna aşı yaptırmayan aile sayısının 23 bine ulaşması, Sağlık Bakanlığı’nı harekete geçirdi. 2016 yılında 11 bin olan aşıyı reddeden aile sayısının 2017’de 23 bine çıktığını kaydeden Sağlık Bakanlığı kaynakları, bu sayının aynı hızla artmaması için tedbirler alındığını bildirdiler.

Aşı konusunda doğru bilinen yanlışlar olduğuna dikkat çeken Bakanlık, vatandaşları bilgilendirmek için ‘asi.saglik.gov.tr’ adlı internet sitesini kurdu. Bakanlık, internet sitesinde özetle şu bilgilere yer verdi:

EN ETKİLİ VE UCUZ ÖNLEM

“Bağışıklama insan sağlığı açısından günümüzde en etkili ve ucuz halk sağlığı müdahalelerinden biridir. Aşılar sadece aşı olanları korumanın dışında, hastalığın toplumda aşı olmamış bireylere yayılmasını da önler. Yapılan çalışma ile aşılamanın herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, çocuk yaş grubunda, yılda aşı ile önlenebilir hastalıklardan kaynaklanan 14 bin 296 ölüm gerçekleşeceği hesaplandı.

Bugün itibarıyla 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmeti veriliyor. Bu kapsamda doğan her bebeğin aşı takvimine uygun olarak Boğmaca, Difteri, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit (çocuk felci), Hepatit-B, Hepatit A, Suçiçeği, Hemofilus Influenza Tip B Menenjiti ile Konjuge Pnömokok (zatüre) aşıları tüm bebeklerimize ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarında uygulanıyor. Bakanlığımızca temin edilip kullanılan aşıların içinde domuz ürünü bulunmuyor.”

BU YANLIŞLARA DİKKAT

Aşı ile ilgili doğru sanılan bazı yanlışlar bulunuyor. İşte o yanlışlar:

YANLIŞ: Bebeklere gereksiz yere çok erken aşı uygulanıyor. Anne sütü onları korur.

YANLIŞ: Bir çocuğa, bir kerede birden fazla aşı verilmesi zararlı olabilir ve çocuğun bağışıklık sistemine aşırı yüklenilmiş olur.

YANLIŞ: Aşıyla önlenebilir çocukluk hastalıkları yaşamın bir parçasıdır.

YANLIŞ: Aşılar güvenli değildir.

YANLIŞ: Aşılar faydalı değildir.

YANLIŞ: Aşılar otizme neden olur.

YANLIŞ: Aşılanan çocuklar aşılanmamış çocuklara kıyasla daha fazla alerjik, otoimmün ve solunum yolu hastalıkları ile karşılaşırlar.

YANLIŞ: Aşılar zararlıdır.

YANLIŞ: Aşıların içerisinde çocuğuma zararlı olabilecek maddeler var.

YANLIŞ: Kızamık aşısı Subakut Sklerozan Panensefalit-SSPE’ye (Kızamık hastalığının neden olduğu bir hastalık) yol açar.

YANLIŞ: Ülkemizde aşı ile önlenebilir hastalıklar neredeyse yok edildi, dolayısıyla aşılamayı desteklemeye veya arttırmaya gerek yok.

YANLIŞ: Aşılarda bulunan alüminyumun Alzheimer’a yol açar.