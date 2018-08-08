Yoğurt suyunun sizi şaşırtacak faydaları
Diyetisyen Arzu Karabulut, yoğurt kadar yoğurt suyunun da faydalını olduğundan bahsetti ve yoğurt suyunun daha önce hiç duymadığınız faydalarını açıkladı.
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