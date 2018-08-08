Yoğurt suyunun sizi şaşırtacak faydaları

Diyetisyen Arzu Karabulut, yoğurt kadar yoğurt suyunun da faydalını olduğundan bahsetti ve yoğurt suyunun daha önce hiç duymadığınız faydalarını açıkladı.

Diyetisyen Arzu Karabulut, yoğurt suyunun böbrek taşından ve kilo sorunundan kurtardığını vurguladı. Ürünün tiroid sorunlarına da cevap verdiğini anlatan Karabulut, şunları ifade etti: "Yoğurdun ve suyunun içeriğinde bulunan kalsiyum, protein ve B vitaminleri açlık hissini ortadan kaldırırken, yağ yaktırır.



Hücre yenilenmesinde de önemli rol oynar. Ara öğünlerde salatalık, nane, birkaç kaşık yoğurt ve yoğurt suyu ile yapılan cacık, sıhhatli şekilde kilo verilmesinde yardımcı olacaktır.



