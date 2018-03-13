Kanal D'nin iddialı dizisi final yapıyor

Çağan Irmak imzalı o dizi 10. bölümüyle ekrana veda ediyor.

BİRSEN ALTUNTAŞ - MEDYATAVA - Kanal D'nin Çağan Irmak imzalı dizisi Gülizar da final yapan projeler listesine eklendi.

Elçin Sangu'nun oynamaktan son anda vazgeçtiği dizide Farah Zeynep Abdullah ile Berk Cankat başrolleri paylaşıyordu. Senarist Mahinur Ergun'un da geçen haftalarda ayrıldığı dizinin 10. bölümde final yapmasına karar verildi.

O3 Medya imzalı dizinin 13 bölüm garantisi olduğu konuşuluyordu. Ancak Kanal D, Şerif Sezer, Zuhal Gencer, Osman Alkaş gibi ustaları buluşturan diziyi daha erken bitirmeye karar verdi.