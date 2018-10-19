Hürriyet Gazetesi'nde yeni atama

Medyaradar - Hürriyet Gazetesi'nde yeni bir atama gerçekleşti. Haber Arastırma Müdürlüğü görevine gazetede 27 yıldır muhabirlik yapan deneyimli bir isim getirildi.

Uzman sağlık muhabiri Mesude Erşan Hürriyet Gazetesi'nin yeni Haber Araştırma Müdürü oldu. Ataması yapılan Erşan Hürriyet künyesinde yerini de aldı. Başarılı isim müdürlük görevinin yanısıra sağlık haberleri yapmaya da devam edecek.

Haber Araştırma Servisi daha önce Murat Yetkin'in ayrılığı nedeniyle Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilen eski yazı işleri müdürü Gökçe Aytulu'ya bağlıydı.

MESUDE ERŞAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Ardından 4 dönem mezun veren dönemin Hürriyet Vakfı Erol Simavi Özel İletişim Okulu'nda bir yıl gazetecilik eğitimi aldı. 1991'de Hürriyet gazetesine girdi. İstihbarat Servisi'nde başladığı meslek hayatına aynı gazetenin hafta sonu eklerinde devam etti. Uzman sağlık muhabiri olan Erşan daha sonra Haber Araştırma Servisi'ne geçti. Erşan, servisin bağlı olduğu yazi işleri müdürü Gökçe Aytulu'nun HDN gazetesi genel yayın yönetmeni olması üzerine, Haber Araştırma Servisi Müdürlüğü'ne getirildi.

Erşan meslek hayatı boyunca TGC'den iki başarı, farklı kurum ve kuruluşlardan çok sayıda ödüle layık görüldü.