Habertürk TV'den ayrılmıştı, Haber Global ile anlaştı

Habertürk TV ile yolları geçtiğimiz günlerde yaşanan tenkisat sırasında ayrılan ismin yeni adresi Haber Global oldu.

Medyaradar - Katar merkezli El Cezire Türk’ün kapanmasının ardından Habertürk TV’ye geçen Selahattin Günday, geçtiğimiz Eylül ayında kurum ile yollarını ayırmıştı.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; Günday’ın yeni adresi Genel Yayın Yönetmenliği görevine Erdoğan Aktaş'ın getirilmesinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Haber Global oldu.

Günday’ın Haber Global’de İstihbarat Şefi olarak görev yapacağı öğrenildi.





2008 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Günday, 2003 - 2005 yılları arasında CNNTÜRK'de 2005 - 2013 yılları arasında Doğan Haber Ajansı'nda çalışmış, 2013 yılında ise El Cezire Türk'e oradan da Habertürk TV’ye geçmişti.



