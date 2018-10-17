Kanal D'nin iddialı dizisi final kararı aldı

Yeni diziler reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca mecburen final yoluna gidiyorlar. Ekranlarda tutunamayan dizilerden bir yenisi de Kanal D ekranlarında yayınlanan ve farklı hikayesi ile dikkat çeken Bir Umut Yeter dizisi oldu.
Kanal D ekranlarında yayına başlayan Bir Umut Yeter dizisi seyircisine veda etmeye hazırlanıyor. Bu hafta 3.bölümü ile erkana gelen dizi 3 hafta sonra 6.bölümü ile final yapacak.
Başrollerini Tolgahan Sayışman, Hazal Subaşı ve Esra Bilgiç Töre’nin paylaştığı Bir Umut Yeter 3 haftadır reytinglerde çok düşük sıralamalar aldı. Durum böyle olunca kanal çareyi dizinin fişini çekmekte buldu.