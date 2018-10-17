Kanal D'nin iddialı dizisi final kararı aldı

Büyük umutlarla başlayan ve başrolünde birçok ünlü ismin olduğu bir dizi için de final kararı verildi.

Yeni diziler reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca mecburen final yoluna gidiyorlar. Ekranlarda tutunamayan dizilerden bir yenisi de Kanal D ekranlarında yayınlanan ve farklı hikayesi ile dikkat çeken Bir Umut Yeter dizisi oldu.

Kanal D ekranlarında yayına başlayan Bir Umut Yeter dizisi seyircisine veda etmeye hazırlanıyor. Bu hafta 3.bölümü ile erkana gelen dizi 3 hafta sonra 6.bölümü ile final yapacak.

Başrollerini Tolgahan Sayışman, Hazal Subaşı ve Esra Bilgiç Töre’nin paylaştığı Bir Umut Yeter 3 haftadır reytinglerde çok düşük sıralamalar aldı. Durum böyle olunca kanal çareyi dizinin fişini çekmekte buldu.