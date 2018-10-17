17 Ekim 2018 12:20

Kanal D'nin iddialı dizisi final kararı aldı

Kanal D'nin iddialı dizisi final kararı aldı
Büyük umutlarla başlayan ve başrolünde birçok ünlü ismin olduğu bir dizi için de final kararı verildi.
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Yeni diziler reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca mecburen final yoluna gidiyorlar. Ekranlarda tutunamayan dizilerden bir yenisi de Kanal D ekranlarında yayınlanan ve farklı hikayesi ile dikkat çeken Bir Umut Yeter dizisi oldu.

Kanal D ekranlarında yayına başlayan Bir Umut Yeter dizisi seyircisine veda etmeye hazırlanıyor. Bu hafta 3.bölümü ile erkana gelen dizi 3 hafta sonra 6.bölümü ile final yapacak.

Başrollerini Tolgahan Sayışman, Hazal Subaşı ve Esra Bilgiç Töre’nin paylaştığı Bir Umut Yeter 3 haftadır reytinglerde çok düşük sıralamalar aldı. Durum böyle olunca kanal çareyi dizinin fişini çekmekte buldu.

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