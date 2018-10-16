Nurcan Baysal: Ölümlere dikkat çekmek, çocuklar ölmesin istedim

Gazeteci ve hak savunucusu Nurcan Baysal’ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla yargılandığı davanın 2. duruşması sabah Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, esas hakkında savunmaların hazırlanması için süre tanıyarak duruşmayı 14 Şubat 2019'a erteledi.

İzleyiciler saat 9.30 civarında salona alındı. İlk duruşmaya katılamayan Nurcan Baysal, bu duruşmada savunma yaptı. Baysal'ın savunmasından öne çıkanalr şöyle:

"Ben bir yazar olarak tüm dünyada insanların barış içinde yaşamasını savunuyorum.

"İddianamede yer alan Tweet'ler barışın tesisine yöneliktir ve hükümetin dış politikasını eleştirmek amacıyla atılmıştır.

"Bir anne olarak savaşta olabilecek çocukları düşünerek endişelendim. Ölümlere dikkat çekmek istedim. Çocuklar ölmesin istedim.

"Diyalogla çözülebilecek sorunları savaşa taşımanın sivillere verebilecek zararın endişesini taşıdım."

Mahkeme, esas hakkında savunmaların hazırlanması için süre tanıyarak duruşmayı erteledi. Bir sonraki duruşma 14 Şubat 2019'da görülecek.