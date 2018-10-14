Erdoğdu'nun 'yolsuzluk' haberlerine engelleme

Telekom ihalesinden sonra en büyük yolsuzluğun üçüncü havalimanı ile gerçekleştiğini söyleyen Aykut Erdoğdu'nun haberleri ESB tarafından engellendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’nun, işçi eylemleriyle gündeme gelen üçüncü havalimanına ilişkin usulsüzlük iddiaları haberlerine engelleme geldi. Aykut Erdoğdu’nun, İstanbul’da havalimanı inşaatı ile ilgili parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yapılan açıklamalara ilişkin ayrıntıların yer aldığı haberler Gazete Duvar’ın da bulunduğu internet sitelerine gönderilen Erişim Sağlayıcıları Birliği yazısı ile engellendi.