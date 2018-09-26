'Türkiye Dijital Hapishaneye çevriliyor'

CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, RTÜK'ün son yönetmenliğinin Türkiye'yi bir "dijital hapishane"ye çevireceğini söyledi.

RTÜK'ün iktidarın isteği üzerine internet yayınlarını zapturapt altına almak için yeni bir yönetmelik hazırladığını belirten Yarkadaş, tepkisini şu şekilde dile getirdi:

"AKP her seçim öncesi özgürlükleri kısıtlayan yeni adımlar atıyor ve muhalefetin sesini duyurabileceği mecraları 'kapatıyor.' RTÜK ve BTK'nın taslağına göre internetten yayın lisansı için MİT ve Emniyet’ten izin koşulu getiriliyor. Böylece, internette yapılan ve yapılacak olan tüm canlı yayınlar izne bağlı olacak!

RTÜK'ten milyonları 7/24 fişleme yönetmeliği



RTÜK ve BTK'nın taslağı, netten düzenli olarak canlı yayın yapan bağımsız gazetecilerin programlarını da tehdit ediyor. Taslak, iktidara yasaklar için yeni bir alan açıyor. Gazeteler, radyolar ve TV'leri susturdular; yetmedi! Gözlerini şimdi de medya adacığı olan internete diktiler!



İktidar, bu yönetmelikle birlikte; polis devletinin eksik kalan taşlarını, RTÜK-BTK eliyle tamamlıyor ve Türkiye'yi tam anlamıyla dijital bir hapishaneye çeviriyor. İnternetten TV izleyenlerin kişisel bilgilerini kayıt altına almak, anayasayı yok saymak; kişisel hak ve özgürlükleri gasp etmektir.



Bu yönetmelik, AKP döneminde çıkarılan Kişisel Verileri Koruma Yasası'nı da geçersiz kılmaktadır. "Büyük Birader seni izliyor" söylemi bu yasayla birlikte yerini "Türkiye Dijital Hapishanesi ve Gözlem Evi"ne bırakacaktır. İktidar, yurttaşları potansiyel suçlu olarak görüyor.



Yedi ay önce gündeme getirilen ancak konjonktür dolayısıyla sümen altına konulan bu yönetmelik, özgürlükleri yok edecektir. Yurttaşların alternatif kanallardan haber alma hakkını ortadan kaldıracak olan bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Özgürlükleri yok ederek sorun çözemezsiniz



Bugün yaşanan ekonomik çöküşün temelinde, özgürlüklerin yok edilmesi de önemli bir etkendir. İktidar bu basit gerçeği bile idrak etmekten uzak olduğu için, baskı yaparak ve susturarak krizden çıkabileceğini sanıyor. Oysa ki; her baskı yöntemi sosyo- ekonomik çöküşü biraz daha hızlandırıyor.



İnternetin doğası ve ruhuna aykırı olan bu yönetmelik muhalefetin kendisini ifade etmesini engellemeyi bağımsız gazetecilik platformlarının ise susturulmasını hedeflemektedir. Toplumun tüm kesimleri bu kirli plana itiraz etmeli ve özgürlüğüne sahip çıkmalıdır."