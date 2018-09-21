Vedat Türkali'nin ünlü romanı dizi oluyor

Sina KOLOĞLU / MİLLİYET

Hangi ünlü roman dizi olacaktı?

İz TV’de bir belgeselde, Vedat Türkali’nin hayatını izlerken aklıma gelmişti... ‘Türkali’nin ‘Bir Gün Tek Başına’ romanı neden dizi olmasın?‘ diye... ‘Acaba düşünen oldu mu?’ diye de düşündüm. Tesadüf, ‘Arka Sokaklar’la ilgili senaristi Ahmet Yurdakul’la konuşuyordum. Aklıma geldi, ona da “Siz düşündünüz mü?” diye sordum. Sürpriz proje olarak masaya bile yatırılmış!

Bu bir sır olarak kalacaktı!

Ahmet Yurdakul, “Harika bir dizi olur ‘Bir Gün Tek Başına... Kaç bölüm yapılacağı en başından hesaplanmış, başı, sonu belli ve öyle pehlivan tefrikası gibi sündürülmemiş bir proje... Bir ara Hayri Aslan (Limon Yapım sahibi) ile üzerinde epey kafa patlatmıştık. Keşke o zamanlar yapsaydık. Şimdilerde ne yazık ki zor” dedi. “Başrole kim olabilirdi?” diye sordum. Yurdakul, “Tarık Akan... Hayattaydı ve bayağı iyi durumdaydı” dedi. Bunu, Akan bilemedi. Bir sır olarak kalacaktı belki... Bir tesadüf soru ortaya çıkardı.

Tarık Akan, Kenan rolünde nasıl olurdu?

Bugün çekilse kimler oynar?

“Bugün çekilse kimler oynar?” diye sordum. Yurdakul, “Başrol için Mehmet Aslantuğ derim. İkinci tercihim Erkan Petekkaya veya Timuçin Esen olurdu.

Kadın oyuncu olarak ise, Songül Öden, ilk aklıma gelen” dedi.

Attila İlhan hayali

Yurdakul, şöyle devam etti: “Bu tür kült romanlara büyük titizlikle, daha saygıyla yaklaşmak gerekir. Benzer bir hayali Attila İlhan’ın ‘Kurtlar Sofrası’ romanı için taze tutmaya çalışıyorum. Umarım, bir gün gerçek olur.” Hayal belki ama en azından konuşuyor olmak, dile getirmek, güzel bir şey.