19 Eylül 2018 17:45

Sevenlerine kötü haber: Veda ediyor

Sevenlerine kötü haber: Veda ediyor
Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ olarak sahneye çıktığı Tolgshow, cuma günü final bölümüyle ekranlara veda edecek.
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Tolgshow'un final bölümünün konuğu, ünlü oyuncu Begüm Kütük olacak.

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