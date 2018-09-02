Yeni Akit'ten skandal haber! Öyle bir şey sordular ki...

Yeni Akit gazetesi çocuk istismarının yaygınlaşmasını ve kadına yönelik şiddeti propaganda ettiği haberlerine bir yenisi daha ekledi.

Geçtiğimiz günlerde çocuk evliliklerinin yasallaşmasının gerektiğini gazete manşetine “Batıda teşvik bizde hapis” sözleri ile taşıyan gerici Yeni Akit, 18 yaşın altındaki kız çocukları ile evlenen erkeklere hapis cezası verilmesine isyan etmişti. Yetmiyormuş gibi 18 yaş altında evliliğe zorlanan kız çocukları ile röportaj yapan gazete çocuk istismarına davetiye çıkardı.

Çocuk istismarını meşrulaştırmaya çalışan gazete, dün de İstanbul’da yaşayan vatandaşlara video röportaj ile “Büluğ çağına gelen gençlerin evlenebileceğine katılıyor musunuz?“ sorusunu yönelterek yasalara karşı suç işlemeye devam etti. Yeni Akit çocuk istismarına neden olacak bir skandala daha imza attı.

Gerici gazetenin, hazırladığı röportaj videosunda seçtiği yanıtlar da son derece ‘manidar’dı.