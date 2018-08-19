TRT'de tasfiye gerginliği

TRT çalışanları 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Yaklaşık 5 bin kişiyi doğrudan etkileyecek KHK ile “istihdam fazlası personel” olarak listeye alınacaklar başka kamu kurumlarına gönderilebilecet ya da emekli edilebilecek.

Deutsche Welle Türkçe’den Burcu Karakaş’ın haberine göre TRT yöneticileri personele mobbing uyguluyor. TRT çalışanı Osman Köse’ye göre KHK ile geçirilen maddelerin asıl amacı, istenmeyen kadrolu personelin kurumdan uzaklaştırması ve iktidara yakın kişilerin yüksek ücretle işe alınabilmesi. Söz konusu KHK ile kadrolu personel sayısı yaklaşık 7 bin olan TRT’de emekliliğe hak kazanan 2 bin civarında çalışanın emekli edilebileceğini söyleyen Köse, “Ayrıca 3 binden fazla kişinin de diğer kamu kurumlarına gönderileceği dile getiriliyor. Yani yaklaşık beş bin kişi kurumdan uzaklaştırılacak. Bu konu, TRT yöneticilerinin bir araya geldiği toplantılarda ifade ediliyor” diyor.

‘EMEKLİ OLACAK MISINIZ DİYE SORDULAR

KHK’da yer alan emeklilikle ilgili maddede “Emekli aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlardan bu maddenin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde emeklilik başvurusunda bulunanların emeklilik ikramiyeleri yaş haddiden emekliliğine en fazla beş kalanlar için yüzde 30, beş yıldan daha fazla kalanlar için yüzde 50 fazlasıyla ödenir” deniyor.

“Ben emekliliğimi beyan etmiştim, o nedenle ‘Değişim Ofisi’ adı verilen yerden aradıklarında dilekçemi verdiğimi söyledim ve telefonu kapattılar” diyen Osman Köse, kendi arzusuyla emekliliğini istediği için meslektaşlarıyla aynı tedirginlik içinde değil fakat yıllarını verdiği kurumda yaşananlara oldukça tepkili.



Yürürlüğe giren KHK’den üç gün sonra kurulan “Değişim Ofisi” adlı yerden TRT çalışanlarına “Emekliliğinizi hak etmişsiniz, emekli olacak mısınız” sorusunun sorulduğunu, olumsuz yanıt verenlere bir başka kamu kuruluşuna gönderilebileceği bilgisinin verildiğini anlatıyor:

“Görevlendirilen personel emekliliği dolmuş TRT çalışanlarını arıyor. ‘Merak ettiğiniz soru varsa cevaplayalım’ diyorlar. Başka kuruma geçmek isteyip istemeyeceklerini soruyorlar. Ancak asıl mobbing, yöneticiler tarafından yapılıyor. Onlar da ‘Emekli olmazsan başka kuruma göndereceğiz’ diyorlar.”

‘BELEDİYE ÇALIŞANI YA DA ŞOFÖRDEN MÜDÜR’

İsmini vermek istemeyen 25 yıllık bir TRT çalışanı da psikolojik baskı yaratıldığını söylüyor. TRT koridorlarına tepki, endişe ve huzursuzluğun hakim olduğunu dile getirerek senelerdir adaletsizliklerle karşı karşıya kaldıklarını anlatıyor. İktidara yakın isimlerin kuruma atamasının gerçekleştiğini hatırlatarak “Yayıncılık vasıfsız bir iş gibi görülüyor. Bir belediye çalışanı ya da şoför hangi birikimle müdür olarak atanabiliyor” diye soruyor.

TRT çalışanı, personelin onur kırıcı muameleler ile karşı karşıya kaldığı için kurumun cazibesinin kalmadığını söylüyor. Uzaklaştırılmak istenen eski kadrolara uzun süredir mobbing uygulandığını ifade eden TRT personeli, “Gece 11’de canlı yayını olan insana sabah 9’de mesaiye gelmesi söyleniyor. Program koordinatörleri zaten istedikleri konukları ayarlayamıyor. Onun yerine konuklara çay kahve getiriyorlar” diyor. TRT’nin “propaganda makinası” olarak kurgulandığını ve çalışanların da buna alet edildiğini dile getirerek “Eski kadrolar ‘TRT’ciler’ diye tabir ediliyor ve onlara kurtulunması gerekenler olarak bakıyor” diyor.