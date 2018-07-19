Evrensel’e dava: Karikatürün bedeli 40 bin lira

Binali Yıldırım ve Erkam Yıldırım tarafından Evrensel’e açılan 40 bin liralık tazminat davası, İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

EVRENSEL - Binali Yıldırım ve Erkam Yıldırım tarafından Paradise Pappers karikatürü nedeniyle Evrensel gazetesine açılan 40 bin liralık tazminat davası, İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Duruşma 8 Kasım’a bırakıldı.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım tarafından, Binali Yıldırım’ın başbakan olduğu dönemde ortaya çıkan Paradise Pappers (Cennet Belgeleri) ile ilgili karikatür nedeniyle, Evrensel Çizeri Sefer Selvi ve Eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı’ya tazminat davası açıldı.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından 1 milyon 300 bin belgenin incelenmesi ile hazırlanan, vergi avantajı sağlamak amacıyla yapılan offshore işlemlerinin yer aldığı “Paradise” belgelerinde Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlunun şirketlerinin de olduğu ortaya çıkmıştı. Binali Yıldırım’ın “Çocuklarımı devletle iş yapmaktan uzak tuttum” sözlerinin hicvedildiği karikatürle ilgili, çizerimiz Sefer Selvi ve yayın tarihinde sorumlu yazı işleri müdürü olan Evrensel Editörü Çağrı Sarı hakkında Erkam ve Binali Yıldırım tarafından açılan 40 bin liralık tazminat davasnın ilk duruşması görüldü.

İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Selvi ve Sarı’nın vekili olarak duruşmaya katılan avukat Devrim Avcı, karikatürün düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında yayınlandığını, davacı Binali Yıldırım’ın kendi sözleri ile mizahi değerlendirme yapıldığını söyleyerek davanın reddini istedi. Avcı ayırca Çağrı Sarı’nın hukuki sorumluluğu olmadığını söyledi.

Erkam ve Binali Yıldırım’ın vekili Avukat Tuba Kılıç, müvekkilinin kiilik hakkına saldırıldığını ve Sarı’nın o dönem için Evrensel’in yayınlarından sorumlu olduğunu öne sürerek karşı tarafın itirazlarının reddini, davanın kabulünü talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, Avukat Avcı’nın yetki ve husumet itirazlarını reddederek tahkimat aşamasına geçilmesine hükmetti. Duruşma, 8 Kasım’a bırakıldı.