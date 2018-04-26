Kanal D Ana Haber’in yeni sunucusu Buket Aydın’dan flaş açıklama

Doğan Medya Grubu'nu Demirören'in satın almasının ardından görevi bırakan Ahmet Hakan'ın yerine gelen isim belli oldu.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satılmasının ardından Ahmet Hakan, Kanal D Haber Daire Başkanlığı görevini bıraktı. Ahmet Hakan'ın yerine geçen isim ise Buket Aydın Baykal oldu.

Ahmet Hakan bırakma kararı aldı

Daha önce NTV'de görev alan Baykal sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Çok fazla telefon geliyor, mesaj geliyor.️ Hepsine buradan toplu yanıt. Kanal D ile anlaştığım doğrudur. Mayıs başı itibariyle çalışmalarımıza başlayıp bir an önce ekranda buluşacağız. Ailem olan NTV'ye bana bu güne kadar sundukları katkılar için çok teşekkür ederim. Kanal D Ana haber koltuğunu bana layık görenleri mahcup etmemek dileğiyle. Dualarınızı bekliyorum."