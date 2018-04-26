Mahkemede ceza yağdı. Kararın ardından tahliye edilen Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay 543 gün sonra Cumhuriyet gazetesine geldi. Gazetenin Şişli'deki merkezinde tören düzenlendi.
26 Nisan 2018 13:57
Akın Atalay 543 gün sonra Cumhuriyet gazetesinde
Cumhuriyet davasında mahkemenin açıkladığı hükme göre, Akın Atalay'ın tahliyesine, Turhan Günay, Bülent Yener ve Günseli Özaltay hakkında beraat kararı verildi.
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