Cumhuriyet davasında Gülen detayı

Avukat Tora Pekin savunmasında, duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı hakkında çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Pekin, "İlk celsede üstadım Bülent Utku duruşma savcımızın imzasını taşıyan bir iddianame sunmuştu. Ben de benzer içerikte ama farklı bir iddianame sunacağım. Öyle bir dava ki bu, şikayetçi ve katılan mağdur Fettullah Gülen, diğer mağdur Recep Tayyip Erdoğan. Sanık ise Orhan Bursalı. Suçlama konusu tek cümle. Bursalı'nın Balyoz Davası için söylediği 'RTE-FG iktidarı ortaklaşa bu siyasi sahtekarlığı tezgahladı' cümlesi. Savcı Bölükbaşı, Cumhuriyet'e 2013'te FETÖ el koydu diyor ama gerçekte andığım bu soruşturma nedeniyle bizzat kendisi tanık." dedi.

BURSALI: KUMPASLARI ÇÖZEN GAZETECİLER HEDEFTİ

cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Orhan Bursalı, "O dönem Gülen Cemaatinin hükümetle birlikte kurduğu kumpasları deşifre eden bir kaç gazeteciden biriydim. Bu nedenle biz hedef haline getirildik. Böyle bir suçlama ile yargılanıp beraat ettiğimi hatırlıyorum. O gün nasıl gazetecilik faaliyeti ve basın özgürlüğü hedefse, bugün de aynı şekilde hedef. Bazı aktörlerin o gün de bugün de görev yapıyor olması ise ibretlik bir olay" dedi.