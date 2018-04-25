CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Akın Atalay'ın tahliye edilmesinin ardından görüşlerini sosyal medyada paylaştı. Yarkadaş şunları söyledi:

"Akın Atalay, hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra kendi iradesiyle yurt dışından geldi. Buna rağmen 'kaçma şüphesi var' denilerek tutuklandı. Haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde, içi boş ve tel tel dökülen bir savcılık iddianamesi yüzünden tam 542 gün cezaevinde tutuldu.

Cumhuriyet davasında skandal! Gazetecilere ceza yağdı

Her an'ı direnişle dolu olan bu 542 gün boyunca, yargılamak istedikleri gazetecilikti. Gerçeğin peşinde koşan ve halkın haber alma hakkının kullanılabilmesi için mücadele eden Cumhuriyet çalışanlarına 542 gün boyunca zulüm uygulandı. Bu gece ise geç gelen özgürlüğe şahit olduk. Peki içi boş bir dosya yüzünden heder edilen 542 günün hesabını kim verecek? Başta AKP olmak üzere bu hukuksuz kararda etkisi olan kim varsa özür dilemeli ve hesap vermelidir. Cumhuriyet gazetedir, cumhuriyet çalışanları da gazetecidir. Cumhuriyet her şeye rağmen teslim olmamış ve gazeteciliğin onur kalesi haline gelmiştir."