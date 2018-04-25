Ahmet Hakan bırakma kararı aldı

Doğan Medya Grubu'nun Demirören'lere satışından sonra grup bünyesindeki değişimler devam ediyor. Ahmet Hakan, Kanal D Ana Haber'i bırakıyor.

MEDYATAVA - Kanal D Haber'de değişim için düğmeye basıldı. Ahmet Hakan'ın, Haber Daire Başkanlığı görevini bırakacağı iddia edildi.

Ahmet Hakan, CNN Türk'teki "Tarafsız Bölge" programına ve Hürriyet'teki yazılarına ise devam edecek.

Kanal D'nin haberlerini, Show TV Ana Haber'in yayın yönetmenliğini yürüten Ramazan Kurnaz ve ekibi hazırlayacak. Kurnaz, Kanal D'ye beş ekip arkadaşıyla birlikte gelecek.

Kurnaz yönetimindeki Kanal D Ana Haber'i mayıs ayının ortasından itibaren Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'in sunacağı iddia edildi.