Ünlü oyuncuya hapis şoku

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanınca polis ekiplerine mukavemette bulunarak silahlarını aldıkları, polisleri darp edip ateş ettikleri iddiasıyla tutuklanan Muhteşem Yüzyıl dizisinin ‘Behram Paşa’sı ünlü oyuncu Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç hakkında, 83 yıl 5’er aya kadar, Mehmet Hayri Koç hakkında ise 89 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık, Koç kardeşlerin şikâyeti üzerine polis memurları hakkında, ‘basit yaralama’, ‘gizliliğin ihlali’ ve ‘zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması’ suçlarından yürütülen soruşturmaya ise takipsizlik kararı verdi.

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçen 15 Mart’ta ‘Torbacı’ olarak adlandırılan ve tanınmış isimlere uyuşturucu madde temin ettiği iddia edilen Sinan B.’nin, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl’ın Behram Paşa’sı Adnan Koç’a, Ataşehir’de buluşarak uyuşturucu madde sattığını saptadı. Takibe alınan Adnan Koç’un, Sinan B.’den aldığı uyuşturucu madde ile Küçükbakkalköy’de bir kafeye gittiği belirlendi. Kafeye baskın yapan 4 polis memuru, kardeşleri Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç ile birlikte oturan Adnan Koç’un üzerinde yaptıkları aramada, 4 adet şeffaf poşete sarılı 2 gram kokain bulurken, Ahmet Koç’un üzerinde de bir adet alüminyum folyoya sarılı 0.4 gram metamfetamin maddesi buldu.

İddiaya göre, göz altına alınarak kafeden dışarıya çıkarılan ve polis merkezine götürülmek istenen şüphelilerden Ahmet Koç, “Bizi buradan hiçbir polis alamaz. Polis değil kralı gelsin alamaz. Biz bir yere gitmiyoruz” deyip, ekip otosuna bindirilen Adnan Koç’a da “İn aşağı, hiçbir yere gitmiyorsun. Burada kalıyorsun. Bizi alacak olan adamın anasını avradını s.....z” diye bağırdı. Kendilerini ekip otolarına bindirmek isteyen polislere mukavemet gösteren şüpheliler, bu sırada zorla üç polis memurunun silahını alarak polisleri darp etti. Aldıkları silahlar ile polislere doğru ateş ettikleri de iddia edilen Koç kardeşler, olay yerine gelen takviye ekipler tarafından gözaltına alınarak İçerenköy Polis Merkezi’ne götürüldü. Bu sırada polis merkezinin önüne gelen kardeşlerden Şeyhmus Koç ve arkadaşı Mehmet Pınarbaşı, “Biz buraya abilerimizi almaya geldik. G..ünüz yiyorsa, erkekseniz karakoldan dışarı çıkın” diye yüksek sesle küfredip kargaşa çıkarmaya çalışınca, onlar da polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Adnan Koç ve Ahmet Koç hakkında, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘hakaret’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından toplamda, 43 yıl 2.5 aydan 83 yıl 5’er aya kadar, Mehmet Hayri Koç hakkında, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘hakaret’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından 44 yıl 2.5 aydan 89 yıl 5 aya kadar, Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı hakkında ise, ‘kasten yaralama’, ‘hakaret’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘kaçmaya imkân sağlama’ suçlarından 3 yıl 4.5 aydan 15 yıl 11 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şüphelilerin yargılaması, Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

“ZAMAN ZAMAN UYUŞTURUCU KULLANIRIM”

‘Behram paşa’ olarak tanınan oyuncu Adnan Koç savcılıktaki ifadesinde, “Ben zaman zaman uyuşturucu madde kullanırım. Olay tarihinde akşam saatlerinde ben, Sinan isimli şahıstan 2 gram kokain aldım. Hemen akabinde kardeşimin işyerine girmem sonrasında sivil polis olduğunu söyleyen şahıslar geldiler. Üst aramamı yaptılar. Kokaini buldular. Bana, 1 saat karakolda misafir olacağımı söylediler. Beni araca bindirdikleri sırada kardeşim Mehmet Hayri, şahıslardan şüphelenerek kimlik kartına bakmak istedi. Bu sırada kardeşimin elinden kimlik kartını çekerek aldılar. Ben de araçtan indim. Daha sonra şahıslardan biri belindeki silahı çıkardı. Bunun üzerine ben ve kardeşim Ahmet bu şahsı darp ettik. Tel örgünün yanında bulunan yerde polis Eyüp H. ile aramızda arbede yaşandı. Şahıs beni darp etti ancak ben kendisine vurmadım. Sonrasında kardeşlerim Ahmet ve Mehmet Hayri gelerek bana yardım ettiler. Bu sırada Semih isimli şahsın tabancası yere düşmüştü. Ben tabancayı yerden aldım. Bir süre sonra olay yerine resmi polis görevlileri geldi. Biz de sivil şahıslardan almış olduğumuz silahları kendilerine teslim ettik. Daha sonra bizi arkadan kelepçeleyerek İçerenköy Polis Merkezi’ne götürdüler. Karakolda hatırladığım kadarıyla narkotikten olduğunu söyleyen sivil bir polis memuru darp etti. Bana, ‘Biz narkotiğiz, narkotik polisini daha tanımıyorsun’ dedi. Başka şahıslarda beni darp etti. Sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürürken yolda polis memurları beni darp ettiler. Biz, şahısların sivil polis olduğunu bilmiyorduk. Resmi polis geldiğinde elimizde bulunan silahları teslim ettik. Hatta 112’yi ve 155’i kardeşim Mehmet Hayri arayarak olayı bildirdi. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğümüzde polis memurları bizim kıyafetlerimizi çıkararak bizi darp ettiler. Hatta yerdeyken polis memurunun biri benim sağ elime ayağıyla bastı. Sağ el yüzük parmağım kırıldı. Bu darp nedeniyle polis memurlarından şikayetçiyim” dedi.

POLİSLERE TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Bu arada savcılık, şüphelilerin şikâyeti üzerine polis memurları hakkında, ‘basit yaralama’, ‘gizliliğin ihlali’ ve ‘zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması’ suçlarından yürütülen soruşturmaya ise takipsizlik kararı verdi.