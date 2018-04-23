'Başbakan Yıldırım kapatıldığını medyadan öğrenmiş'

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Yön Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Mansur Kılınç, Yön Radyo'nun 15 Temmuz'dan sonra, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılıp 55 gün sonra kapatma kararının geri alındığı o süreçle ilgili çarpıcı bir bilgi verdi.

Kılınç, KHK ile Yön Radyo'nun kapatılma kararını, Başbakan Binali Yıldırım'ın basından öğrendiğini ileri sürdü. Kılınç özetle şöyle konuştu:

"Yön Radyo'nun kapatılması herhangi bir haklı nedene dayandırılamadı. 29 Eylül 2016'da kapattılar, 55 gün sonra da kapatma kararı kaldırıldı. KHK hükümet tarafından çıkarılmış oldu, hükümet savunmadı çünkü Başbakan Binali Yıldırım, Yön Radyo'nun kapatılma kararını medyadan duyduğunu söylemiş."