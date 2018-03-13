Acı haberi duydu: Gözyaşlarına boğuldu!

DHA - Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelirken İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerden Burcu Gündoğar Urfalı'nın acı haberini alan, Çanakkale'nin Bayramiç İlçesinde yaşayan anneannesi 75 yaşındaki Bilge Sadiki, gözyaşlarına boğuldu.

DHA'nın haberine göre, Başaran Holding´e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, içinde iş insanı Hüseyin Başaran´ın kızı Mina Başaran, 7 kız arkadaşı, 2 pilot ve 1 hostes ile geçen pazar akşamı İran´da düşmüş ve toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti. Düşen uçakta hayatını kaybeden Burcu Gündoğar Urfalı´nın anneannesinin, Çanakkale´nin Bayramiç ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Bayramiç´te oturan anneanne Bilge Sadiki, torununun acı haberiyle yıkıldı. Bilge Sadiki ve erkek kardeşi Bekir Bider, cenaze törenine katılmak üzere İstanbul´a gitti. Bekir Bider, "Uçak kazasında ölen Burcu, ablamın torunuydu. Ölümü ailemizi yasa boğdu" dedi.