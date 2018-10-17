Ezgi Mola: Yüreğimi sızlatıyor

'Organize İşler 2' filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ezgi Mola, "Bir köpeğim olduğunda, o benim yüreğimi sızlatıyor. Çocuğum olduğunu düşünüyorum; o duyguyu aklım almıyor, heyecandan ölüyorum" dedi.

Ezgi Mola, sözlerine şöyle devam etti:

"Star bir kadının, kış gelince pijamasının üzerine çoraplarını çekip uyuyor olduğunu görmek bana kendimi iyi hissettiriyor. Teknolojinin geldiği durumu hem çok heyecanlı hem de çok korkutucu buluyorum. Bilim insanları, 100 yıl içerisinde zaten yapay zekanın insanın yapabildiği her şeyi yapabileceğini öngörüyor. Sadece merhamet ve vicdan kalacak. Çok titizim, temizlik yapmadan edemiyorum. 'Organize İşler 2' çekiminde takma tırnak takıldı, hayatım durdu temizlik yapamadığım için"