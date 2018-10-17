Kuşum Aydın son haliyle ilgili konuştu

Yaptırdığı yüz dolgusundan pişman olduğunu dile getiren Kuşum Aydın'ın son hali ekran karşısındakileri şaşırttı. İşte, yaşadığı değişimle magazin sayfalarına konu olan Kuşum Aydın’ın açıklamaları

Bir döneme damga vuran programların sunuculuğunu üstlenen Kuşum Aydın, aylar sonra 2. sayfa programında ortaya çıktı. Yıllar önce yüzüne yaptırdığı dolgular nedeniyle zor günler geçiren Kuşum Aydın, bu süreçte neler yaşadığını paylaştı:

“Yüzümü yakından çekip internette farklı görüntülerle veriyorlar. Benim bu yüzden televizyon kariyerim bitti. Başıma geldi. Bir sürü sorun yaşadım. Sanıyorlar ki, estetik doktorlarının kapısında yatıyorum. 6-7 yıl önce başıma gelmiş bir olay. Estetikçiye sadece bunların tedavisi ile gidiyorum.

Dolguları temizliyorlar. Bir kısmını iğneyle aldılar. Bir kısmını ameliyatla... Doktorlar deriyi gerip, eski haline getirmeye çalıştılar ama mümkün olmadı. Bir televizyon programında benim için 'Aydın olmasın' demişler, o estetikleriyle konuşuluyor' demişler. 'İyi tamam olmasın diyorlarsa, olmam' dedim ben de. Ben kimse için kötü bir şey söylemiyorum. Kızacaklar bana ama sosyal medyada yeterince konuşuyorlar artık biz yapmayalım. 'En başından yaptırmasaymış.' diyorlar. Acaba senin elinde aynı imkanlar olsa sen neler yaptıracaktın, o dolgu kovasına baştan sona girip çıkmaz mıydın acaba?

6 yıl doldu yüzümde o dolgular. Almanya'ya bir konser gitmiştim. Duşa girdim. Burası ne kadar sıcak, hamam gibi yüzüm yanıyor dedim. Duştan bir çıktım yüzüm mosmor.”

Kuşum Aydın’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar için kimi 'fotoşoplu' demiş kimi de 'estetik yaptırmış' iddiasında bulunmuştu.