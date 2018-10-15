Ebru Şallı hangi kanalda programa başlıyor?

Pilates sporunun ülkemizde yaygınlaşmasında büyük payı olan Ebru Şallı, ara verdiği ekrana dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ünlü model geçen haftalarda Kanal D ile el sıkıştı. Hafta içi her gün sabah kuşağında program yapacak olan Şallı, pilates, sağlıklı yaşam ve güzellik üzerine bilgiler paylaşacak.

Geçen hafta tanıtım çekimi için kamera karşısına geçen ünlü modelin programı kasım ayında seyirciyle buluşacak. Pilates DVD'leri satış rekorları kıran Şallı daha önce tv8, Beyaz TV ve tvem'de de program yapmıştı.