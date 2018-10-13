Berkay, Arda Turan'ı affedecek mi? Noktayı koydu!

Arda Turan ile bir mekânda aralarında çıkan tartışma sonrasında kavga eden ve burnu 15 farklı yerinden kırılan şarkıcı Berkay taburcu oldu. Avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla olaya ilişkin açıklamada bulunan Berkay, "Önemli olan iki kadının yaşadığı hassas durum ve içinde bulundukları üzücü durum" dedi. Kendi eşinden ve Aslıhan Turan'dan özür dileyen Berkay, “Burası Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti, cezasını çekecektir” ifadesini kullandı.

Mermer’in basın mensuplarına okuduğu açıklamada Berkay, “Ben karşı tarafın yapamadığını yapmak istiyorum, eşimden ve Aslıhan Turan’dan özür diliyorum" sözleri dikakti çekti.

KARŞI TARAFIN YAPAMADIĞINI YAPMAK İSTİYORUM!

Berkay'ın açıklaması şöyle:

"Öncelikle hepinize 3 gündür burada beklediğiniz için sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Arkadaşlar, Berkay ve Arda önemli değil. Önemli olan iki kadının yaşadığı hassas durum ve içinde bulundukları üzücü durum. Öncelikle ben karşı tarafın yapamadığını yapmak istiyorum, eşimden ve Aslıhan Turan’dan özür diliyorum. Herkesin bilmesini istediğim bir diğer ayrıntı erkek adam kavga eder, kavgada yumruk sayılmaz fakat ‘senin yanına gelip karımı bırakıp yarım saate geleceğim’ dediğim kişiden kafanı çevirdiğin an başkasıyla konuşurken yandan yapılan saldırı aciz ve korkak bir saldırıdır. Kendisine de arkadaşlarına da araya da girmek isteyen herkese de şunları söyledim: ‘Şikayetçi olmamamı istiyorsunuz. Tamam olmam ama benim de iki şartım var. Bir karımdan, benden ve kendi karısından tüm kamuoyundan bütün bu hareketleri adına utanç duyduğunu söyleyecek ve özür dileyecek. Sözle tacizin utancının yaşadığını kabul edecek sonra biz erkek erkeğe konuşacağız’. Bunları kabul ederse davadan vazgeçeceğimi ilettim. Fakat karşı taraftan her seferinde saçma sapan açıklamalar geldiği için ben davamın sonuna kadar arkasındayım."

Berkay'ın avukatından Arda Turan açıklaması