Adriana Lima'dan itiraf: Evimde sürekli...

Brezilyalı model Adriana Lima, “Onların bakımlı olmaları ve makyaj sevmelerini takdir ediyorum. Kadınların güzel görünmek ve iyi hissetmek için çaba sarf ettikleri ülkelerde olmaktan hoşlanıyorum. Evimde sürekli Türk kahvesi bulunduruyorum ve misafirlerime yapıyorum” diye konuştu.