26 Eylül 2018 09:40

Adriana Lima'dan itiraf: Evimde sürekli...

Adriana Lima'dan itiraf: Evimde sürekli...
Metin Hara’yla evlilik hazırlığında olan Adriana Lima, New York Moda Haftası’nda Türk kadınlarını övdü.
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Brezilyalı model Adriana Lima, “Onların bakımlı olmaları ve makyaj sevmelerini takdir ediyorum. Kadınların güzel görünmek ve iyi hissetmek için çaba sarf ettikleri ülkelerde olmaktan hoşlanıyorum. Evimde sürekli Türk kahvesi bulunduruyorum ve misafirlerime yapıyorum” diye konuştu.

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